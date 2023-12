Azienda cerca collaboratori. Settori civile e industriale

L’Impresa di pulizie e multi servizi Multi Service Pisana, azienda con sede a Cascina, cerca collaboratore o collaboratrice per procedere con l’ ampliamento proprio organico per servizi di pulizia professionale civile e industriale e manutenzione aree verdi Cascina, Pisa e provincia. Requisiti essenziali richiesti: automunito in possesso di regolare patente categoria b (automunito si intende raggiungere autonomamente la sede aziendale punto di ritrovo degli addetti), esperienza anche minima nei due settori, spirito di squadra, disposto a lavorare anche autonomamente. Regolare assunzione contratto iniziale part-time. L’azienda precisa che non sono richieste candidature da persone in cerca di un occupazione temporanea e quindi solo di passaggio. Per partecipare alla selenzione inviare il curriculum a [email protected]