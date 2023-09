All’Internet Festival. Metaverso e le scuole

PISA

Il Metaverso e le scuole sarà il tema al centro all’Internet Festival di un confronto con gli studenti sull’utilizzo di realtà virtuale e Metaverso a cura della Fondazione Franchi. L’evento è in programma il 4 ottobre al centro convegni Le Benedettine. "La manifestazione è un punto di incontro tra studenti, famiglie, ricercatori ed esperti, attraverso laboratori e convegni legati alla tecnologia e alle innovazioni – si legge in una nota – Fondazione Franchi con Italia 3D Academy si confronteranno con gli studenti nel workshop dal titolo ’Quali nuovi scenari economici ed etici apriranno l’utilizzo massivo di VR, AR e Metaversi?’. Il tema centrale è come cambierà il mondo del lavoro e come le nuove tecnologia incideranno su apprendimento e socializzazione. A queste domande risponderanno Gianfranco Casano e Stefano Orlando di Italia 3D Academy, in particolare su programmazione di ambienti immersivi interattivi con case study e realtà virtuali".

"Fondazione Franchi ed Italia 3D Academy stanno proponendo un approccio nuovo all’insegnamento – spiega Giulio Luzzi, vicepresidente Fondazione Franchi – attraverso attività come i laboratori, che sono uno dei momenti più efficaci di apprendimento. Assieme all’Iti Fascetti da Vinci di Pisa stiamo portando avanti percorsi di orientamento e lavorando a un simulatore di volo che vuole raggiungere più obiettivi: prima di tutto quello di fornire ai ragazzi dell’indirizzo aereonautico la possibilità di cimentarsi con le diverse fasi del volo e sperimentare le diverse caratteristiche di design e di avionica. Il simulatore verrà progettato per essere un sistema aperto che evolverà nel tempo parallelamente al settore industriale e fornirà così una formazione attuale alle necessità del mercato".