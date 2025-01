Acli Provinciale. Ecco la nuova presidenza

Più di 22mila persone (per la precisione 22.192) si sono rivolte al Caf delle Acli di Pisa e Lucca. Quasi 20mila (19.579) coloro che, invece, hanno bussato alla porta del Patronato. Ma soprattutto sono 8.081 i soci del 2024, il dato più alto di tutte le Acli della Toscana. Snocciola i numeri, il presidente di quelle di Pisa e Lucca Andrea Valente (foto), in occasione dell’ormai rituale scambio di auguri natalizi, una festa in famiglia, più che una cerimonia, che si è svolta nella Biblioteca dei Cappuccini di San Giusto. "Prima di tutto – ha spiegato – per dare, sia pure solo parzialmente, conto del grande lavoro che è stato fatto pure quest’anno dall’associazione e anche per ringraziare tutti coloro che spendono quotidianamente il loro impegno, lavorativo o volontario che sia, nelle nostre strutture e circoli".

La festa è stata anche l’occasione per annunciare la composizione per intero della nuova presidenza provinciale. Due mesi fa, erano già stati comunicati i nomi di Silvia Innocenti (vicepresidente vicaria, con delega a ambiente e sostenibilità), Lorenzo Bravetti e Luca Ciucci (vicepresidenti con deleghe, rispettivamente, alla formazione e alla pace), Paolo Amato (responsabile amministrativo) e Rachele Antonelli (sviluppo associativo). In occasione della festa tutti gli altri Renato Lemmi (presidente del Patronato), Francesco Calvetti (politiche familiari), Giulia Vairani (animazione di comunità), Laura Mureddu (servizio civile), Valentina Conti (spiritualità e vita Cristiana), Otello Filippi (politiche degli anziani), don Antonio Cecconi (accompagnatore spirituale), Paolo Martinelli (coordinamento dei servizi Acli e progettazione), Carlo Macerata (Federazione anziani e pensionati), Anna Bargagna (coordinatrice giovani) e Cristina Valtriani (segretaria di presidenza).