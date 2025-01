A Cascina l'inaugurazione della mostra "Pittorica & Grafica" di Di Sacco e Mannucci

Cascina, 17 gennaio 2025 - Dopo la mostra natalizia "Natale... Come vuoi in Arte", l'Associazione Arte Pittorica Fotografica (AAPF) è pronta ad inaugurare sabato 18 gennaio alle 18 una nuova esposizione d'arte che promette di catturare l'attenzione di appassionati e curiosi. La mostra personale, intitolata "Pittorica & Grafica", si terrà presso l'Euro Hotel di Cascina, in Viale Europa 6, nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Protagonisti di questa esposizione saranno Tatiana Di Sacco e Rolando Mannucci, fondatori dell'associazione, due artisti che hanno fatto della pittura e della grafica il mezzo per esprimere emozioni, storie e suggestioni. Le loro opere, che spaziano da temi poetici a rappresentazioni intense e dinamiche, promettono un viaggio visivo unico nel suo genere.

L'evento, organizzato in collaborazione con il Fotoclub Uliveto Terme, si inserisce nel ricco panorama culturale della zona, consolidando l'impegno dell'associazione nell'offrire spazi di visibilità agli artisti locali. L'Euro Hotel di Cascina, già noto per la collaborazione storica con i due artisti, si conferma una location ideale per promuovere l'arte e la creatività. La mostra sarà accessibile gratuitamente al pubblico, rendendola un'opportunità imperdibile per chiunque voglia immergersi nell'arte in un ambiente accogliente e suggestivo.