Cascina: pubblicata graduatoria Erp, c'è tempo fino al 19 giugno per la domanda

Cascina 18 maggio 2023- Con una tempistica perfetta rispetto alle previsioni è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando ERP (edilizia residenziale pubblica) per l’anno 2022. Sono 137 le domande accolte e 38 quelle escluse: ci sarà tempo fino alle ore 12.00 del 19 giugno per presentare opposizione attraverso l’invio di una e-mail a [email protected], indicando nell’oggetto “cognome e nome del richiedente: opposizione alla graduatoria provvisoria bando assegnazione alloggi ERP 2022”. “I cascinesi attendevano questa graduatoria da tempo – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Abbiamo atteso che ci fosse una normativa chiara e in linea con la Costituzione, a differenza del passato: questo ha permesso ai cittadini di poter presentare la domanda in un quadro di riferimento preciso e trasparente. Parallelamente a questo, grazie alle azioni messe in campo per il recupero degli alloggi popolari inagibili, nei prossimi mesi avremo a disposizione altri immobili da poter assegnare”. Il bando, chiuso il 19 dicembre scorso, prevedeva da termini di legge la pubblicazione della graduatoria in 150 giorni, proprio oggi. “Un lavoro eccellente da parte dell’ufficio casa che ringrazio pubblicamente – ha aggiunto Giulia Guainai, assessora alle politiche abitative – e che non si esaurisce qua ma proseguirà nei prossimi mesi fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Le 38 domande escluse, contro le 96 del bando precedente, sono un chiaro risultato delle doverose modifiche apportate dalla Regione Toscana e fortemente volute dalla nostra amministrazione poiché assicura l’aderenza della legge ai principi costituzionali e il pieno rispetto del principio di uguaglianza sostanziale, senza distinzione alcuna né disparità di trattamento”.