Auto in bilico nel rio

Vicopisano (Pisa), 27 novembre 2023 – La macchina in bilico e l’intervento dei vigili del fuoco di Pisa. La chiamata è arrivata alle 17,30. I pompieri sono intervenuti in località Pettirosso nel Comune di Vicopisano per incidente stradale.

Un'auto è finita accidentalmente in un rio rimanendo pericolosamente in bilico. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza l'autovettura per impedirne il ribaltamento e ha poi estratto, in sicurezza, la conducente per poi affidarla al personale sanitario. Sul posto i carabinieri per determinare le cause del sinistro.