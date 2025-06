Auto contro contatore del gas a Rigoli: intervento dei vigili del fuoco

San Giuliano Terme, 25 giugno 2025 - Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi mercoledì 25 giungo a Rigoli, frazione del comune di San Giuliano Terme, per una fuga di gas causata da un incidente stradale. Il fatto è accaduto poco prima delle 11 quando una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta in via Statale Abetone, dopo che un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo andando a urtare una cassetta metallica contenente il contatore del gas di una utenza privata. L’urto ha provocato una copiosa fuoriuscita di gas, rendendo necessario l’intervento urgente dei pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza sia il veicolo che l’area interessata. Sul posto sono giunti anche un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa, l’automedica inviata dalla centrale operativa del 118, la polizia municipale e i tecnici di Toscana Energia per le operazioni di verifica e ripristino. Fortunatamente, secondo quanto riferito dai soccorritori, non si registrano feriti. L'uomo alla guida avrebbe avuto un colpo di sonno ed è poi stato portato dal 118 al pronto soccorso di Cisanello per gli accertamenti tossicologici. La squadra dei vigili del fuoco ha poi messo in sicurezza l’autovettura e il luogo dell'intervento.