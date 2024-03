Tesoro, mi si è ristretto il Campo Largo È finita così. È finita che in Basilicata per le elezioni regionali del 21 e 22 aprile si è ricomposto il Campo Largo. Largo ma non larghissimo. È stato individuato il candidato, Domenico Lacerenza, medico oculista, esponente dunque della mitologica società civile, e candidato di Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Più Europa e Basilicata Casa Comune.