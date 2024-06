Sono tornati i No Euro Sono tornati, sono tornati i no Euro. Anche se forse non se ne erano mai andati via. Claudio Borghi - insieme ad Alberto Bagnai teorico molto in voga dell’uscita dall’euro e del tramonto dell’euro quando un tempo nella Lega soffiava forte il vento del sovranismo anti europeista - se l’è presa con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, reo di aver detto che con le elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento sarà celebrata la “sovranità” dell’Unione europea.