L’intervista su Chi di Vannacci “l’antisistema” Se gli eroi sono tutti giovani e belli, come dice Francesco Guccini, servirebbe una canzone anche per gli anti-sistema, o quantomeno per i presunti tali. Quest’estate l’abbiamo trascorsa non con i mojito del ministro Salvini ma con il libro del generale Vannacci, il best seller della destra italiana, novantamila copie vendute in autopubblicazione.