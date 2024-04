Leghisti contro Vannacci Ma allora, codesto generale Roberto Vannacci? Ancora non ha deciso se candidarsi con la Lega, ma forse è tutta solo scena. Lui, il militare che ha il compito di trasformare i lettori dei suoi due libri in elettori, è in campo in realtà da mesi. Con le presentazioni dei suoi best seller, le sue interviste, i suoi interventi televisivi.