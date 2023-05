Le elezioni Amministrative E anche queste elezioni amministrative sono andate. A Brescia ha vinto saldamente il centrosinistra, che governava già la città e che elegge per la prima una sindaca, Laura Castelletti; ad Ancona ci sarà il ballottaggio fra il centrosinistra e il centrodestra, così come a Vicenza. A Terni il ballottaggio è fra il destra-centro e il centro-destra, e il Pd è fuori. E fin qui, tutto bene, diciamo. Ma le elezioni comunali più interessanti, signori miei, non scherziamo, erano quelle di Siena, Pisa e Massa.