L'addio di Del Re al Pd Le vicende fiorentine stanno diventando sempre più interessanti. Come sanno gli ascoltatori delle Pecore Elettriche, l’anno prossimo ci sono le elezioni amministrative e si voterà anche a Firenze, dove sta per chiudersi il ciclo politico amministrativo di Dario Nardella, prossimo alla candidatura alle Europee. Due giorni fa Cecilia Del Re, la più votata al consiglio comunale alle elezioni del 2019, ex assessora di Palazzo Vecchio, ha lasciato il Pd.