Il futuro dell'ex Terzo Polo Nell’ex Terzo Polo volano gli stracci ma non i voti. Il risultato alle Europee è stato deludente, né Azione né Italia Viva sono riusciti a superare la soglia di sbarramento del 4 per cento. Hanno preferito dividersi anziché mettere insieme le forze e il risultato è che l’elettorato non ha apprezzato.