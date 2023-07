Il fuoco invisibile dell'anti-scienza Daniele Rielli, scrittore e giornalista, produce da anni – fra le tante cose che fa, tra saggi e romanzi - bellissimi reportage in giro per l’Italia. Alcuni sono stati raccolti in un libro per Adelphi, “Storie dal mondo nuovo”. Da qualche settimana è tornato in libreria con “Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale” (Rizzoli).