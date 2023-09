Il compleanno del destra-centro Tra pochi giorni sarà il primo compleanno della vittoria elettorale del destra-centro, il 25 settembre. Giorgia Meloni però dovrà rimandare i festeggiamenti, perché i problemi che la attendono alla ripresa dell’attività parlamentare – quella politica politicante in realtà non si è mai arrestata – abbondano. Per la presidente del Consiglio sta per arrivare insomma l’ora del disvelamento.