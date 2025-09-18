Gli anni Settanta, la violenza politica e il senso del ridicolo

Firenze, 18 settembre 2025 – L’omicidio di Charlie Kirk ha aperto un vaso di Pandora di reazioni convulse tra insulti alla memoria di Kirk, richieste di licenziamento per quelle persone, invero poco commendevoli, che hanno festeggiato la sua morte, e paragoni improponibili a proposito della violenza politica. Ecco, il riferimento al "clima da Brigate Rosse" in Italia e le rievocazioni a casaccio di Luigi Calabresi le lascerei proprio stare e cercherei di mantenere intatto il senso della storia e anche quello del ridicolo.