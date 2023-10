E ora che cosa farà Israele? Israele potrebbe invadere Gaza via terra, con l’obiettivo di colpire sensibilmente Hamas, ma finora non lo ha fatto. Anzi, l’esercito israeliano ha comunicato via radio, due giorni fa, che l’operazione militare, descritta da tempo come imminente, è stata rinviata a data da destinarsi per dare tempo ai rinforzi americani di arrivare.