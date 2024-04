Dei delitti e delle pene Ieri le cronache dei giornali davano conto della terribile vicenda dell’istituto minorile Beccaria di Milano. Un istituto abbandonato da anni, come ha detto il sindaco Beppe Sala. “Maltrattamenti e torture in cella sui minorenni del Beccaria. Arrestati tredici agenti”, titolava Quotidiano Nazionale in prima pagina.