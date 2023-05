Team Corratec al Giro d’Italia Il bilancio è più che positivo

E’ un bilancio senza dubbio positivo quello che può vantare il Team Corratec- Selle Italia al Giro d’Italia conclusa domenica nello splendido scenario dei Fori Imperiali a Roma. Soddisfatto per il rendimento espresso dai corridori presenti quasi sempre nelle varie fughe a lunga gittata proposte dalla corsa rosa, lo staff tecnico con il team manager Serge Parsani e con i direttori sportivi Francesco Frassi e Fabiana Luperini. Di riflesso sono rimasti soddisfatti anche gli sponsor ad iniziare dalle Selle Italia che avevano affiancato la Corratec proprio in occasione della presenza al Giro d’Italia. Il Team Corratec-Selle Italia partito tra qualche dubbio e incertezza ha concluso in sei effettivi il Giro d’Italia numero 106 dopo una partenza sfortunatissima. La caduta iniziale e conseguente ritiro di Valerio Conti nella quinta tappa, ritenuto l’uomo di punta della formazione, l’abbandono di Stefano Gandin positivo al Covid che ha colpito diversi atleti nella prima metà della corsa rosa. Nel bilancio il secondo posto di Karel Vacek a Campo Imperatore e il quinto di Nicolas Dalla Valle a Salerno, la presenza in tante fughe e tanti momenti da ricordare. Lo sapevano che era dura, ma gli applausi se gli sono presi e non si poteva pretendere francamente di più. Una bella esperienza, diciamo qualcosa di più di un 6 nel voto finale, per questa squadra Professional, che ringrazia coloro che hanno dato il loro supporto per la disputa del Giro. Dopo la corsa a tappe, il Team Corratec-Selle Italia riordinerà le file e programmerà il resto della stagione con tanti altri impegni che attendono la formazione legata alla città di Montecatini.

Antonio Mannori