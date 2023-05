Sporting, luci e ombre

Per lo Sporting Club Montecatini è stato un esordio a metà: gli uomini vanno a valanga, mentre le donne registrano un ko. Sono iniziati così i campionati, maschile e femminile, di tennis: la formazione termale maschile ha espugnato, con il punteggio di 6-0, il campo del Club Tennis L’Aquila nel torneo di serie B1 nazionale, mentre quella femminile ha ceduto per 3-1 contro La Ferratella Roma sui campi di casa.

Domenica 21 maggio, per la seconda giornata delle competizioni, la formazione maschile giocherà in casa, a partire dalle 10 sui campi dello Sporting Club, contro Lecce, mentre quella del "gentil sesso" sarà di scena a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento.

Nel dettaglio, gli uomini del capitano non giocatore Daniele Balducci si sono imposti in virtù dei singolari giocati da Leonardo Braccini, che ha inferto un netto 6-0 6-0 ad Alessandro Perazza; Alessio Pierotti, è stato capace di liquidare 6-1 6-2 Filippo Perfetti; Matteo Bindi ha superato 6-4 6-0 Alberto Iarossi; Philif Florig ha avuto la meglio 6-4 7-6 (7-1 al tie-break) su Enrico Iannuzzi.

Nei due doppi, Florig e Lorenzo Balducci hanno battuto 6-1 7-6 (7-5 al tie-break) la coppia composta da Perfetti e Alessandro Perazza, mentre Braccini e Bindi conquistato il successo, 6-2 6-7 (7-5 al tie-break) 10-5, contro il tandem formato da Iannuzzi e Alessio Perazza.

Tra le donne, la nostra Gloria Ceschi ha ceduto di misura, 6-3 1-6 6-1 a Fabiola Marino, Vittoria Benedetti lasciato via libera, 6-3 6-3, a Susanna Giovanardi, mentre la capitana giocatrice Giulia Ferrari vinto, 6-2 6-3, contro Virginia Proietti. Nel doppio, infine, affermazione 6-3 6-1 di Giovanardi e Marino sulla nostra coppia, Ceschi – Benedetti.

La formula del campionato maschile prevede i playoff per le prime tre squadre classificate, la salvezza per la quarta, la quinta e la sesta ai playout, la settima retrocessa direttamente in B2. Quella del torneo femminile, invece, la promozione diretta in B2 per la prima, la seconda ai playoff, la terza salva, la quarta e la quinta ai playout, la sesta e la settima retrocesse in categoria inferiore. "Il successo del team maschile era atteso; speravamo semmai in qualcosina di più da parte delle ragazze", è la chiosa di Daniele Balducci.

Gianluca Barni