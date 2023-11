Pistoiese per la "terza" con il ritrovato Macrì

Dare continuità ai risultati positivi, è questo ciò che serve alla Pistoiese a partire dalla sfida di oggi contro il Borgo San Donnino (stadio Melani ore 14.30). Gli arancioni, forti della vittoria nel derby contro il Prato, giocando in casa non possono perdere terreno nei confronti delle squadre che sono davanti e devono provare ad ogni costo a sfruttare il fattore campo. Luigi Consonni non potrà avere a disposizione il capitano Guido Davì, che ha rimediato una botta in occasione del derby, mentre torna tra i convocati Giuseppe La Monica e il neo acquisto Davide Macrì. "Servirà tenere i piedi per terra e ripartire da quanto di buono abbiamo fatto mercoledì contro il Prato – dice il cavallo di ritorno Macrì –. Vincere un derby segnando tre gol e dimostrando una una grande solidità difensiva non è affatto scontato e questa è un’ottima base di partenza. Aaffrontiamo una squadra arcigna, che gioca molto sulle ripartenze e dovremo fare grande attenzione". Per Macrì si tratta di un ritorno in arancione dopo la stagione scorsa e l’addio arrivato in estate.

"Sono molto contento di essere tornato a Pistoia – prosegue Macrì – l’accoglienza del gruppo è stata eccezionale, tutti i compagni anche quelli che non conoscevo mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo. Il mio addio in estate, almeno così mi ha detto il mio procuratore, è arrivato perché la Pistoiese mi aveva fatto un’offerta al ribasso – rivela –. Non so se sia successo solo con me ma in cuor mio penso che se il gruppo dello scorso anno fosse stato confermato in buona parte oggi forse la classifica sarebbe diversa".

"Com’è nato il mio ritorno a Pistoia? C’è stata una chiamata in settimana da parte della società insieme a Davì e Caponi. Dovevo giocare una partita il giorno dopo e mi ha fatto piacere sapere che la Pistoiese si stava interessando a me. Lo scorso anno sono stato benissimo ed ora spero di di potermi riprendere ciò che ci è sfuggito – conclude Macrì–. A Prato ho avuto la conferma di quante emozioni possono regalare questi colori, l’abbraccio dei tifosi al ritorno in città è stato fantastico". Un Macrì decisamente carico e pronto a tornare a dare il suo contributo per la causa arancione. Il suo ritorno è senza alcun dubbio un punto importante per la stagione della Pistoiese visto che si tratta di un giocatore di indubbio valore, che conosce molto bene la categoria e che può alzare il livello tecnico della squadra. Macrì già nella gara di oggi contro il Borgo San Donnino potrebbe partire dal primo minuto. L’auspicio di Consonni è che possa incidere in positivo fin da subito, dando una mano consistente a Marcello Trotta là davanti.

Maurizio Innocenti