Nico, brutta sconfitta all’esordio. La Pielle domina e chiude a +33

Pielle Livorno

84

Butera Clinic

51

PIELLE LIVORNO: Maffei 23, Nottolini 6, Zorzi 4, Cecchi 6, Castiglione 8, Castiglione 3, Collodi 8, Cecconi 15, Conti 11. All.: Castiglione.

BUTERA CLINIC PONTE BUGGIANESE: Nerini 12, Tongiorgi, Salvestrini 8, Pini 5, Mariani 7, Montiani 9, Modini 1, Mariotti 2, Mariotti, De Luca, Giglio Tos 5, Parodi. All.: Rastelli.

Arbitri: Borchi e Natale.

Parziali: 32-11, 46-18, 67-34.

BASKET

Pesante sconfitta, nella gara di esordio in campionato, per la Butera Clinic Nico Basket: le rosanero, sul campo di una Pielle con le carte in regola per giocarsi il primato in classifica, soffre fin dalle primissime battute. Le livornesi, nella prima frazione, bersagliano a ripetizione la retina delle pontigiane, mettendo a segno ben 7 triple; Nerini e compagne non trovano armi per rispondere, al termine del primo tempino sono già 21 i punti di distacco. Rastelli prova a dare una scossa, ma se in fase difensiva le cose iniziano a girare meglio, in attacco le polveri rimangono bagnate. All’intervallo lungo la Pielle è a +25; al rientro dal riposo la Nico sembra trovare più continuità, ma non basta per arginare le offensive livornesi, e la forbice si allarga ulteriormente. Nel quarto conclusivo, partendo da -33, il tecnico decide di concedere ampie rotazioni a tutte le ragazze. Alla fine il tabellone è impietoso.