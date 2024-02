Ciclismo: Nibali e Bettiol al battesimo della Mastromarco Sensi 2024

Mastromarco,12 febbraio 2024 - Per Vincenzo Nibali e Alberto Bettiol è stato come tornare in quella che è stata la loro “casa ciclistica”, la Mastromarco Sensi Nibali.

“Lo Squalo” nella stagione 2003-20043, il vincitore del Giro delle Fiandre nel 2013. A Mastromarco, “Università del Ciclismo” come ricorda a tutti un cartello presso la sede, Nibali e Bettiol ritrovano amici, affetto e simpatia.

Per il siciliano e per l’atleta di Castelfiorentino, è questa la squadra che adottano a livello di Under 23, pronti a dare una mano, lo hanno fatto in passato e lo faranno ancora se occorre. I dirigenti di Mastromarco hanno voluto presentare la squadra ed il programma della stagione 2024 presso la sede sociale il “Circolo Gli Schizzati” per far sentire più vicina la squadra alla frazione del Comune di Lamporecchio (c’erano il sindaco Alessio Torrigiani e il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti).

La Mastromarco Sensi Nibali dei presidenti Carlo Franceschi, presente nel 1962 come atleta quando nacque la società, poi direttore sportivo ed ora al vertice assieme a Luca Boldrini, ha scelto per l’imminente annata solo gli Under 23, con nove atleti a disposizione dei due riconfermati direttori sportivi Gabriele Balducci e Dario Dal Canto, dei quali quattro confermati e cinque atleti che arrivano dalle file juniores dove sono stati ottimi protagonisti.

I confermati sono l’esperto Lorenzo Magli fratello di Filippo, professionista nella Bardiani, Simeoni, Frius e Galletti, gli altri al debutto tra gli Under 23. Tra gli sponsor oltre a Sensi primo nome da anni, anche la Tri.Ger e la MB Abbigliamento sportivo. Il debutto della squadra nella Firenze-Empoli e Magli è pronto a dire la sua…….

LA SQUADRA: Lorenzo Magli, Simone Simeoni, Alessio Frius, Samuel Bertolli, Marcus Galletti, Sebastiano Fanelli, Vittorio Friggi, Daniele Chinappi, Cristian Di Prima. DS Gabriele Balducci e Dario Dal Canto; preparatore atletico Lorenzo Di Noto; meccanico Tiziano Guerri; biomeccanico Paolo Ferrali; medico sociale dott. Carlo Giammattei; massaggiatori Luca Brucini e Guglielmo Gabbrielli; accompagnatori Rudy Ancillotti, Alessandro Venturini; responsabile ritiro Barbara Warczak.