Le amichevoli. Pistoiese al tappeto. Pari per l’Aglianese

Serie D ferma per il Torneo di Viareggio? Nessun pericolo, ci pensano gli allenamenti congiunti a tenere caldi i motori di Pistoiese e Aglianese. Entrambe le formazioni hanno disputato nella giornata di ieri una sgambata utile sia per non perdere il ritmo partita sia per valutare attentamente le condizioni e lo stato di salute dell’intero organico. Per quanto riguarda la formazione arancione, la squadra che ha preso parte all’allenamento congiunto sul manto sintetico del "Don Sito Butelli" di Chiazzano, tirato a lucido e inaugurato appena un mese fa, è stata la Sangiovannese. La compagine biancazzurra, che naviga nei bassifondi del Girone E di Serie D, si è imposta per 0-2 nei confronti dell’Olandesina grazie ad una rete per tempo. Al netto del risultato, del tutto ininfluente in un simile allenamento, Parigi e lo staff tecnico arancione hanno potuto valutare la condizione del gruppo, dando spazio anche ad alcuni elementi meno impiegati negli ultimi impegni ufficiali.

Tra i giocatori schierati anche gli ultimi due acquisti, annunciati dal club nella mattinata di ieri. Si tratta del difensore classe 2002 Simone Masi, proveniente dalla seconda squadra della formazione canadese dei Vancouver Whitecaps, e del centrocampista offensivo Nizar Sabbar (2005), in uscita dalla Primavera della Reggiana. In prova invece il trequartista Marco Anticoli, classe 2003, cresciuto nel vivaio della Roma e in forza al Boreale, senza presenze all’attivo, nella prima parte di stagione.

Pari a reti bianche invece per l’Aglianese, impegnata allo stadio "Carlo Zecchini" contro i padroni di casa del Grosseto. I maremmani sono una delle formazioni più attrezzate del Girone E di Serie D e sono all’inseguimento del ritorno tra i professionisti. Un allenamento dunque di notevole spessore per Perugi e compagni, che hanno risposto presente al cospetto del Grosseto, ribattendo colpo su colpo alle iniziative dei biancorossi. Curiosamente, nelle file dei padroni di casa erano presenti diverse vecchie conoscenze del nostro calcio come gli ex neroverdi Prati e Marzierli, quest’ultimo protagonista della scalata dalla Promozione alla Serie D tra il 2016 e il 2018, l’ex capitano della Pistoiese Guido Davì e l’aglianese doc Damiano Rinaldini. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un duro scontro di gioco con Mascari al 38’ del primo tempo, che ha provocato una dolorosa ferita al labbro per l’attaccante e generato un piccolo parapiglia. Nella ripresa Baiano ne ha approfittato per ruotare l’intero undici ad eccezione di Fiaschi, l’unico in campo per novanta minuti, facendo assaggiare il campo anche ad alcuni giovanissimi come Fontana, Saw e Tana. L’Aglianese ha provato ad imbastire alcune trame di gioco, pur senza riuscire a piazzare la zampata vincente.

A partire da lunedì sia gli arancioni che i neroverdi torneranno a lavorare a testa bassa sul campo per preparare i rispettivi impegni di campionato: la Pistoiese andrà a Mezzolara, l’Aglianese ospiterà il Fanfulla.

Michele Flori