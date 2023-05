In vendita i biglietti per la partita del PalaTerme E’ anche disponibile la tshirt celebrativa

Fabo Herons comunica che per Gara 3 della semifinale playoff per la promozione in Serie A2 contro Orzinuovi, in programma venerdì 19 maggio alle 21 al Palaterme, questo l’ordine dei biglietti disponibili con i relativi prezzi: poltroncina pari intero 15

euro, anello superiore intero 10 euro; tribuna ospiti intero 15 euro; under 18 ingresso gratuito. La prevendita per Gara 3 della semifinale playoff è già attiva su ticketmaster.it, in alternativa alla segreteria Fabo Herons al Palaterme nelle seguenti date e orari: oggi dalle 17 alle 20, domani dalle 17 alle 20. Contestualmente sarà possibile acquistare la tshirt celebrativa per l’accesso ai playoff 2022-23, nella versione rossa oppure in quella blu, al costo di 10 euro. Venerdì, giorno della partita, la biglietteria del Palaterme aprirà alle 19,30.