Gp Giuliano Baroni, spunto irresistibile del ligure De Fabritiis

De Fabritiis su Scappini in volata (Foto V. Pagni)

Cerbaia di Lamporecchio (Pistoia), 5 marzo 2023 - Con una volata travolgente e confermando la sua fama di eccellente velocista, uno dei più forti in campo nazionale, il ligure Gabriele De Fabritiis che corre nella formazione campana CPS Professionale Team diretta dal direttore sportivo pistoiese Andrea Bardelli si è aggiudicato davanti a gruppo di 100 corridori la prima edizione del Gran Premio Giuliano Baronti sul pianeggiante circuito a Cerbaia di Lamporecchio. E’ stata una meravigliosa giornata di sport dedicata al ricordo di Baronti, dai figli Alessio e Stefano, con l’apertura stagionale juniores presenti 158 atleti di 22 squadre, tanti ospiti d’onore ad iniziare dal Governatore della Toscana Eugenio Giani e tantissimi sportivi. Dopo l’inno di Mameli e un minuto di silenzio per ricordare Giuliano, il via alla corsa su 10 giri del circuito pistoiese. Dopo il traguardo volante del quinto giro dedicato a Pietro Marradini e vinto da Tommaso Massi del Team Fortebraccio, l’unica azione che merita di essere ricordata ha visto per protagonisti al cinquantesimo chilometro Lorello e Gabelloni. Quest’ultimo è rimasto poi da solo ma all’inizio della tornata finale (9 km al traguardo) è stato raggiunto da gruppo e quindi l’epilogo finale sua Via Amendola nella zona industriale di Cerbaia di Lamporecchio con arrivo di fronte alla Neri Sottoli, ha visto sfrecciare per primo De Fabritiis nei confronti dell’ottimo umbro Scappini, campione italiano di ciclocross e di Maioli. Una splendida giornata il migliore regalo che Alessio e Stefano Baronti potevano dedicare al babbo Giuliano.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Gabriele De Fabritiis (CPS Professional Team) Km 976,300, in 2h22’, media km 41,113; 2)Samuele Scappini (Team Fortebraccio); 3)Mattia Maioli (Team Franco Ballerini); 4)Andrea Stefanelli (Poil. Monsummanese); 5)Iacopo Dani (idem); 6)Riccardo Lorello (Regia Congressi Seiecom Valdarno); 7)Lorenzo Unfer (Team Tiepolo Udine); 8)Alessio Anguillesi (Casano Matec); 9)Alessandro Failli (idem); 10)Matteo Creatini (Pol. Monsummanese).