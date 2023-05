Gema rialza la testa e porta Pavia sull’1-1

GEMA MONTECATINI

76

SCOTTI PAVIA

71

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 6, Laganà 22, Digno 5, Marengo 11, Infante 9, Di Pizzo 10, Duranti 7, Neri 3, Molteni 3, Ghiarè, Cellerini ne, Albelli ne. All. Angelucci.

PAVIA: Oboe 7, Abega 7, Coviello 4, Potì 4, De Gregori 25, Giampieri 14, Gallizzi 2, Cocco 6, Bedini 2, Lebediev ne. All. Mazzetti.

Arbitri: Vittori e Lanciotti.

Parziali: 18-21, 39-35, 51-53.

Tira un sospiro di sollievo la Gema, che si salva nel finale e pareggia la serie con Pavia in gara-2. Sprintano gli ospiti in avvio (0-6), grazie ad un De Gregori dominante sotto le plance (7 punti e 3 rimbalzi nei primi 2’). Infante, partito a sorpresa in quintetto, non vuole essere da meno e con 5 punti filati ispira il contro-break di 8-0 che permette a Gema di mettere la testa avanti. Si viaggia sui binari dell’equilibrio, finchè Giampieri non trova 4 punti in uscita dalla panchina che regalano due possessi di vantaggio alla Riso Scotti. Di Pizzo risponde col gioco da tre punti che vale il -1, ma l’ultima parola del primo quarto ce l’ha Cocco, autore del 18-21 su cui si chiudono i 10’ iniziali. Di Pizzo se la lega al dito e porta a scuola il lungo pavese nei primi possessi del secondo quarto. Gema inizia ad ingranare: doppia bomba a firma Molteni e Neri e +7 per i locali. Pavia torna sotto con un 5-0 di parziale aperto dal solito De Gregori, poi Oboe pareggia dalla media prima che Laganà in un amen piazzi due canestri in contropiede per il 34-30 termale. L’ex Firenze fa e disfà, perché commette fallo e prende un tecnico regalando tre liberi; lo stesso però fa Coviello e Gema ne approfitta chiudendo i primi 20’ avanti 39-35.

Il duello a distanza Oboe-Marengo nei primi minuti della ripresa non cambia l’inerzia della gara, poi due brutte palle perse da parte di Gema rischiano di propiziare il sorpasso di Pavia, evitato solo da una stoppatona di Digno su Abega. Sorpasso che arriva comunque con il gioco da tre punti di Giampieri (51-53), non corroborato però da Gallizzi che ai liberi fa 02. Di Pizzo si fa beffare due volte in area da Cocco e Pavia inizia a prendere il largo. Gema segna solo 4 punti nei primi 5’ dell’ultima frazione e Giampieri la punisce con la bomba del +7 Riso Scotti. Sull’orlo del baratro, Marengo e soci trovano la forza di infilare un parziale di 11-4 e impattarla a 66. De Gregori continua a far male in ogni modo alla difesa termale, ma con Duranti e Laganà Montecatini riesce in qualche modo a venirne fuori e blinda il successo grazie ai viaggi in lunetta.

Filippo Palazzoni