Dagli Allievi B ai Piccoli Amici La nuova stagione del Ponte 2000

Novità e conferme arrivano dal Ponte 2000, storica società di calcio giovanile di Ponte Buggianese, che si appresta ad iniziare la stagione 20232024 con nuova spinta e voglia di raggiungere risultati. Le novità più importanti riguardano il settore giovanile, che non avrà quest’anno le formazioni Juniores e degli Allievi A. La prima squadra pronta a scendere in campo, per ordine d’età, è dunque quella categoria degli Allievi B (classe 2008). Una squadra formata da un folto gruppo di ragazzi provenienti dal Margine Coperta, a cui si è aggiunto qualche ragazzo già presente tra i bianco-rossi. La formazione sarà guidata dal tecnico Salvatore Bianco. Ci sono poi i Giovanissimi A (2009) ed i Giovanissimi B (2010). I primi avranno come guida tecnica Vittorio Papi, mentre i più piccoli saranno seguiti da Marco Biagini, Alessio Conte e Stefano Fracasso.

Con i Giovanissimi A non ci sarà più Dolo, che è passato al Capezzano Pianore, con cui giocherà la categoria Elite. Contano però di fare un buon campionato, così come i Giovanissimi B, il cui gruppo è stato rinforzato con qualche nuovo elemento, ricco di ottime qualità individuali. Il Ponte 2000 si attende tanto anche dagli Esordienti A (2011) e B (2012), pronti ad essere guidati da Alex Borghetti e Massimiliano Bianculli (Esordienti A), e Matteo La Falce (Esordienti B). Anche in questo caso le rose delle due squadre hanno subito qualche cambiamento, con l’inserimento di qualche volto nuovo, su cui la società pontigiana dice di voler puntare tanto.

Le annate che verranno valorizzate ancora di più sono la 2013 e la 2014, seguite rispettivamente da Akex Borghetti e Maurizio Bettarini. Sono numerose, e ricche di elementi validi. Inoltre lo scorso anno si sono comportate più che bene, nei vari tornei disputati. A testimoniare l’ottimo lavoro fatto, c’è il passaggio del piccolo Davide Incerpi all’Empoli. Quello d’Incerpi non è stato l’unico passaggio ad una big di un giovane calciatore del Ponte 2000.

Anche Leo Mollica e Chiara Frullini hanno salutato la squadra pontigiana alcuni mesi fa, per andare a giocare con la Fiorentina. Stesso discorso per i Piccoli Amici (2015-2016-2017), il cui responsabile è Umberto Bettarini, e che avranno come guida Massimo Frullini, Franco Battaglini ed Elisa Ricci. Ad allenare i portieri, ci sarà Diego Frullani, una figura storica davvero del Ponte 2000, che collabora coi bianco-rossi da più di dieci anni.

