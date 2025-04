Trofeo Bcc Montecatini, le foto e i vincitori della corsa

Montecatini, 27 aprile 2025 – È stato Maurizio Damilano, campione olimpico della marcia ai Giochi di Mosca 1980 e due volte campione mondiale della 20 km, a dare il via ufficiale al 33° Trofeo Banca Centro Toscana Umbria, manifestazione podistica svoltasi a Montecatini Terme. Damilano era presente per consegnare la "Bandiera Azzurra", riconoscimento promosso da FIDAL e ANCI e destinato ai comuni italiani che si sono distinti nella promozione di sport e salute. Oltre al Trofeo principale, la giornata ha visto lo svolgimento anche del 22° Trofeo Simone Grazzini e del 7° Memorial Luigi Urgo. Più di 200 podisti si sono sfidati lungo un percorso di 14,5 km, allestito con grande cura dall’Atletica Montecatini 1982, con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme. Previsti anche tracciati ridotti per camminatori e non competitivi, per favorire la partecipazione di tutti. L’assistenza sanitaria è stata garantita dalla Misericordia di Montecatini – Società di soccorso pubblico, in collaborazione con i Vigili Urbani, mentre la direzione tecnica della gara è stata affidata ai giudici UISP di Pistoia. Una splendida giornata di sole ha accompagnato l’evento, permettendo ai partecipanti di ammirare le bellezze di Montecatini Terme, con un suggestivo passaggio panoramico nella parte alta della città. Il servizio fotografico ufficiale è stato curato dalla ETS Regalami un Sorriso.

I vincitori

La vittoria assoluta è andata all’italo-marocchino Jilali Jamali (Gruppo Podistico Alpi Apuane) che termina la gara in 54’59, distaccando di 2’18’’ Fabio Marinelli (Podistica Medicea Poggio a Caiano) e di 3’35’’ Marco Pallini (Atletica Porcari); al quarto posto si piazza Stefano Ammannati (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) e quinto classificato Andrea Aldrovandi (Monte San Pietro).

Tra i veterani il successo è andato a Federico Badiani (Orecchiella Garfagnana) che conclude la gara in 57’54’’ seguito da Luca Silvestri (Montecatini Marathon) e Francesco Giuntoli (Run...dagi). Il fiorentino Cristian Casalini si aggiudica la categoria veterani argento concludendo in 59’59’’, dove aveva la meglio su Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) e Marco Osimanti (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane).

Nei veterani oro a imporsi è stato il rappresentante dell’Atletica Vinci Rinaldo Bolognesi che percorre la distanza in 1h10’15’’. Secondo posto per Mauro Giorgetti (Gruppo Sportivo Camigliano Lucca) e terzo posto per il compagno di società del vincitore Stefano Balestri. Nel settore femminile categoria assoluta il successo è andato a Elisa Dami (Atletica Vinci) che termina in 1h11’16’’, seguita nell’ordine da Simona Cammarota (Podistica Altopascese Tau), Ilaria Masiello (individuale) e Michela Rosini (Individuale). Flavia Cristianini (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) ottiene il primo posto nella categoria donne veterane correndo in 1h14’29’’, secondo gradino del podio per Camelia Barboa (U.p. Isolotto Firenze) e terza classificata Maricica Lucaci (Atletica Vinci).

Il trofeo messo in palio dagli organizzatori se lo aggiudica la Montecatini Marathon con 31 iscritti, precedendo il Gruppo Podistico Cai Pistoia (22),Gruppo Sportivo Run...dagi (13) e la Silvano Fedi Pistoia (7).

Classifiche a cura di Giancarlo Ignudi