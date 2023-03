Ciclismo, una scritta sull'asfalto per ricordare Giuliano Baronti

Larciano,30 marzo 2023 - Due metri dopo la linea di arrivo di via Marconi a Larciano spiccavano due parole scritte sull’asfalto “Ciao Giuliano”. E’ stato l’omaggio e il ricordo a Giuliano Baronti che gli amici dell’Unione Ciclistica Larcianese hanno voluto dedicare a questo personaggio e grande amante del ciclismo che aveva il Gran Premio Industria e Artigianato nel cuore. Tocca ora ai due figli Alessio e Stefano entrambi presenti alla gara ed entrati nel gruppo organizzativo della U.C. Larcianese ricordare in futuro il babbo e siamo sicuri che questa avverrà sempre. Ma oltre alla scritta sull’asfalto quanti ricordi per Giuliano Baronti e per il suo amico Pietro Marradini (altro noto personaggio e grande sportivo) nelle parole di tante persone presenti alla gara di domenica a Larciano, per chiudere con le parole pronunciate della sindaca di Larciano Lisa Amidei: “Abbiamo ricordato Giuliano e Pietro e continueremo a farlo in futuro perché lo meritano per tutto quello che hanno fatto per la corsa di Larciano e per tutta la comunità”.