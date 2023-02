La squadra con il sindaco di Montecatini Luca Baroncini

Montecatini Terme,7 febbraio 2023 - Il salotto buono di Montecatini, ovvero il complesso delle Terme Tettuccio e nella fattispecie il Caffè Storico hanno ospitato la presentazione del Team Corratec, la squadra UCI Pro Tour legata alla città termale. Al battesimo ufficiale è intervenuto anche il sindaco Luca Baroncini che ha espresso la sua grande soddisfazione per l’ammissione al Giro d’Italia della squadra con la quale l’amministrazione comunale ha sempre collaborato e sostenuto fino dalla sua nascita.

La presenza alla corsa rosa è una grande possibilità per questa squadra italiana, che soltanto quest’anno è sbarcata tra le Professional (la seconda categoria dopo il World Tour) e che subito si è guadagnata questa importante possibilità per la soddisfazione degli sponsor tra i quali oltre alla Corratec che fornisce le biciclette (erano presenti Cielo e Konrad Irlbacher CEO dell’azienda), segnaliamo anche la Neri Sottoli e la Hopplà di Montelupo Fiorentino. La formazione nacque nel 2022 e nella sua prima stagione tra le Continental, riuscì a vincere una dozzina di gare. Ora l’asticella si alzerà in maniera importante per questa realtà, che punta a mettersi in luce e a ritagliarsi uno spazio importante con 20 atleti tra i quali spiccano Valerio Conti, Alexander Konychev (figlio d’arte), il velocista Attilio Viviani e tanti giovani interessanti. A tale proposito il Team Corratec è una delle squadre Professional più giovani con i suoi 24.7 anni di media.

La squadra dopo il debutto in Argentina ed in Arabia Saudita, si prepara alla prossima trasferta in Turchia mentre il primo impegno in Italia sarà con il Trofeo di Laigueglia il primo marzo. Un calendario peraltro fitto di impegni fino a giungere al 6 maggio giorno di partenza dall’Abruzzo del Giro d’Italia. La squadra può contare sulla esperienza del general manager Serge Parsani, che avrà accanto quali direttori sportivi Francesco Frassi, Marco Zamparella e Fabiana Luperini, icona indiscussa del ciclismo italiano femminile.

LA SQUADRA: Barac Antonio, Conti Valerio, Dalla Valle Nicolas, Gandin Stefano, Iacchi Alessandro, Konychev Alexander, Quarterman Charlie, Stojnic Veljko, Tivani Perez German Nicolas, Vacek Karel, Van Empel Etienne. Viviani Attilio. Otto sono i neoprofessionisti: Amella Matteo, Baldaccini Davide, Masotto Giulio, Murgano Marco, Olivero Simone, Quartucci Lorenzo, Stockli Jan, Zambelli Samuele.