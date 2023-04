Ciclismo: Quasi 200 gli amatori al Trofeo Canestrelli a Montecatini

Montecatini Terme,5 aporile 2023 - Non è mancato il successo come volevano le previsioni per il sesto Trofeo Massimiliano Canestrelli, la gara amatoriale con partenza ed arrivo a Montecatini a ricordare l’appassionato atleta pesciatino. La gara valevole come terza prova della Coppa Toscana, organizzata dal Nuovo Team Cicloidea del presidente Volmaro Martini, aveva uno scopo benefico a favore dell’Aisla, acronimo che indica l’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che si occupa dell’assistenza dei malati di SLA e della promozione della ricerca scientifica per combattere questa malattia neurodegenerativa. Al via 200 concorrenti con partenza ufficiale da Santa Maria dopo il trasferimento iniziato in Viale Verdi a Montecatini e circuito pianeggiante da ripetere 5 volte, oltre al tratto finale in linea con la salita di Vico.

Due le partenze e conclusione della prima gara nonostante i tentativi di fuga a gruppo compatto con il successo assoluto del Master 1 Matteo Cecchini della Domsetic NMD, che ha avuto la meglio su Matteo Sensi (Cat. Elite Sport) e sul Master 2 Raffaele Serafino. Nelle altre categorie successi di Antonio Valletta (Master 3) e di Leonardo Giordani (Master 4).

La seconda gara é stata invece firmata dal Master 5 Alessandro Chiapparino della società Angolo del Pirata che si è presentato sul Viale G. Verdi a Montecatini assieme al pistoiese Alessandro Spampani, il migliore nella categoria Master 6. Ler altre vittorie di categoria per Riccardo Lisi (Master 7), Claudio Nacci (Master 8). Nel settore femminile si è affermata invece Federica Baldassatici del Team Stefan su Chiara Turchi e Letizia Angela Lombardo.