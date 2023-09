Calcio: Carraresi: "Casalguidi, ora serve reagire"

Dopo la bella prova offerta in casa del Pietrasanta, il Casalguidi sperava di ripetersi anche tra le mura amiche contro l’Intercomunale Monsummano. Ed invece nel derby contro è arrivato un ko ingidesto per i gialloblù. Il Casalguidi così è rimasto fermo a quota tre punti in classifica. Domenica andrà a far visita al Pieve Fosciana. "L’inizio di gara ed il primo tempo sono stati abbastanza contratti - analizza il diesse Patrizio Carraresi -. Non ci sono state grosse occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo i nostri avversari hanno fatto meglio e sono riusciti ad andare in vantaggio con Pagnotta, subentrato a Citera. Poi hanno anche segnato il raddoppio con Antonelli, pure lui subentrato nel corso dell’incontro. La gara si può dire che si è chiusa lì. Noi ci siamo anche complicati la vita con l’espulsione di Martini. In dieci contro undici abbiamo avuto e creato delle occasioni. Purtroppo, dal punto di vista mentale, non c’eravamo. Non sembravamo quelli che avevano fatto più che bene a Pietrasanta. Non eravamo dei fenomeni la scorsa settimana, quando avevamo vinto, e non siamo imprrovisamente diventati dei brocchi ora dopo una sconfitta. I ragazzi hanno lavorato duro per tutta la settimana per preparare al meglio la prossima gara, e per mostrare la giusta reazione, in un campo difficile come è quello della Pieve Fosciana".

Simone Lo Iacono