Basket Serie B: Montecatini ancora ko a Avellino, si va a gara 5 per la promozione

Montecatini, 9 giugno 2024 – Si va a gara-5: la Fabo Herons Montecatini annulla il vantaggio per 2-0 di inizio serie e perde anche gara-4 in Campania, dopo essere andata ko in gara-3. In questa gara-4 la sfida finisce 75-73. Per Montecatini una grande occasione sprecata, ma non c’è tempo per pensare.

Contro Avellino adesso servirà l’ultima e decisiva partita ma con un vantaggio non da poco. Gli Herons giocheranno infatti in casa al PalaTerme. Sarà una battaglia sportiva intensissima con tutta la città al fianco dei rossoblù.

Inizio travolgente di Montecatini in questa gara-4, con i primi dieci minuti che si chiudono 13-28. Uno choc per Avellino, che poi però riesce a risalire. Il finale è punto a punto. Alla fine i tiri liberi di Avellino saranno decisivi. Delusione per i circa duecento tifosi termali che erano arrivati in Campania speranzosi di chiudere la serie. In pochi giorni devono sopportare la seconda sconfitta. Si va dunque alla bella a Montecatini. Adesso l’appuntamento è per mercoledì 12 giugno alle 21.