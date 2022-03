Ciclismo: a Diego Ulissi in volata il Gran Premio di Larciano

Larciano, 27 marzo 2022 - Erano 26 anni che un atleta toscano non vinceva il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. Nel 1996 era stato Michele Bartoli ad avere la meglio su Casagrande e Chiappucci, questa volta è stato il livornese Diego Ulissi (da un po’ di tempo abita a Lugano) a relegare ai posti d’onore l’azzurro della Nazionale Italiana Fedeli ed il belga Meurisse dopo una finale di corsa spettacolare.

Il successo di Ulissi è la conferma che il Team UAE Emirates è il più forte di tutti in questo inizio di stagione ed il successo era nell’aria. Nel finale si sono mossi sia Ulissi che Hirschi, ed il toscano ha sfruttato con intelligenza il lavoro del compagno di squadra per poi prodursi in uno sprint irresistibile.

Bravo anche l’azzurro Fedeli così come si mostrato attivo Tiberi dopo l’ottima prestazione nella Settimana Coppi e Bartali, mentre anche Vincenzo Nibali sceso in gara con il numero uno sulle spalle, si è visto di sovente in testa al gruppo al comando della corsa ed ha cercato nella picchiata da San Baronto a Lamporecchio anche un allungo.

Una splendida giornata di festa per Larciano con tanti sportivi e chi non era presente ha potuto seguire per due ore la diretta televisiva su Rai Sport. I partenti sono stati 122 di 21 squadre, che dopo il festoso ritrovo in Piazza Togliatti, hanno preso il via da Piazza Vittorio Veneto mossiere il sindaco di Larciano Lisa Amidei, il consigliere regionale Niccolai, i dirigenti del ciclismo Della Casa e Di Rocco, quelli della Larcianese, il presidente Gabriele Varignani e Giuliano Baronti, sponsor di riferimento.

Nei primi sessanta chilometri una media vertiginosa, quindi la solita fuga di un quintetto ma che ha guadagnato poco sul gruppo, poi l’ultimo giro sulla collina di Fornello e San Baronto che ha fatto vivere un finale combattuto e avvincente prima dello sprint irresistibile di Diego Ulissi.

Alla cerimonia di premiazione anche l’inno nazionale in onore del successo di Ulissi (nelle precedenti sei edizioni era sempre stato un atleta straniero a vincere) con la presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed anche del sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani. Per la Larcianese felice per il successo della gara, il pensiero va al 2023 con la data che la società vorrebbe ai primi di marzo il giorno dopo le Strade Bianche, e può darsi che siano accontentati.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Diego Ulissi (UAE Team Emirates) Km 193,4, in 4h31’10”, media Km 42,793; 2) Alessandro Fedeli (Nazionale Italiana); 3) Xandro Meurisse (Alpecin Fenix); 4) Natnael Tesfazion (Drone Hopper Androni); 5) Andrea Vendrame (Nazionale Italiana).