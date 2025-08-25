Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Sport
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fuga di gasAlessandro Scarafuggi Polemica sulla strageRisarcimentoBimbi via dalla guerraMare gratis
Acquista il giornale
SportA Pieve a Nievole torna il trofeo Festa dell’Unità
25 ago 2025
REDAZIONE MONTECATINI
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Montecatini
  3. Sport
  4. A Pieve a Nievole torna il trofeo Festa dell’Unità

A Pieve a Nievole torna il trofeo Festa dell’Unità

Si corre mercoledì 27 agosti con partenza alle 19

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Pieve a Nievole (Pistoia), 25 agosto 2025 – Grazie alla collaborazione tecnica della Asd Montecatini Marathon, mercoledì 27 agosto a Pieve a Nievole si terrà la tradizionale gara podistica ludico-motoria. Il programma prevede: Km 7 per i podisti Km 3,5 per i camminatori.

Ritrovo: Via Fratelli Cervi, loc. Nova, presso le strutture della festa.

Partenza: ore 19:00. Il percorso si snoderà nella suggestiva campagna circostante, adatto sia ai corridori che agli amanti della camminata. Premi alle società partecipanti e ricco pacco gara per tutti gli iscritti. Info: 393 056 4934. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata