Il parco di Pinocchio si prepara al Natale. Un grande albero e le letterine dei bimbi

Pescia, 8 ottobre 2024 – Un enorme albero di Natale, decorato con le cartoline, le fotografie e i messaggi inviati dai bambini di tutta Italia. È questo il bellissimo regalo che il Parco di Collodi sta preparando per le prossime festività. In particolare, i piccoli dovranno spedire una cartolina della propria città, o anche una fotografia con un

saluto o una frase indirizzata al burattino di legno più famoso del mondo. Tutte le cartoline, lettere o foto che arriveranno faranno poi da decorazione al grande albero di Natale che verrà allestito al Parco e potranno così essere ammirate dai visitatori.

L’importanza del burattino di legno che diventa bambino è stata

evidenziata anche da Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Carlo Collodi, proprietaria del Parco di Pinocchio.

“Pinocchio – ha detto – appena ebbe le gambe cominciò a correre e ancora oggi corre e viaggia nel mondo: nell’ultima pubblicazione che stiamo stampando, c’è nella prima pagina proprio Pinocchio che corre. Per far comprendere quale diffusione ha avuto la sua storia posso dire che dall’ultima rilevazione dell’università Europea di Perugia siamo a 132 traduzioni del libro in lingue ufficiali del mondo e a oltre 600 tra idiomi e dialetti. Quindi inequivocabilmente, dopo la Bibbia e il Corano, quello di Pinocchio è il libro più tradotto al mondo. Pinocchio è quindi un fenomeno internazionale, mondiale che va bene per tutte le culture e tutte le religioni perché di fondo è laico, dato che così come è scritto non ha riferimenti a nessuna religione o cultura particolare ma solo a sani principi validi per tutti. Il libro di Pinocchio porta la cultura italiana nel mondo. E poi -ha aggiunto Bernacchi- c’è l’aspetto turistico del Parco di Pinocchio, legato al bellissimo borgo di Collodi, a cui l’autore Carlo Lorenzini era legatissimo. Un borgo che ora gode anche di un moderno percorso multimediale, in cui si può visitare il giardino dove Carlo Collodi è cresciuto, contornato anche da altre bellissime realtà culturali di giardini, borghi e un’antica torre, tutte da visitare e conoscere”.

La Fondazione Carlo Collodi ha anche in programma una serie di convegni: per il 26 ottobre in occasione dell’anniversario della morte di Carlo Collodi, per il 20 novembre per la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il 21 novembre per la Giornata dell’Albero e ancora si svolgerà un’iniziativa il 24 novembre per l’anniversario della nascita di Carlo Collodi. Non poteva mancare l’appuntamento, dal 19 ottobre al 3 novembre ‘Carnevale Gotico: Halloween per bambini con Pinocchio’. Fino al 3 novembre il parco sarà aperto tutti giorni, poi solo sabato e domenica fino al 21 dicembre e poi di nuovo tutti i giorni fino al 6 gennaio.

Per partecipare all’iniziativa lanciata dal Parco si dovranno inviare cartoline e foto a Fondazione Nazionale Carlo Collodi, via Benevento Pasquinelli n.6 , 51012 - Collodi -Pescia (Pt). Per i dettagli si può fare riferimento al sito www.pinocchio.it.