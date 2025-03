Il maestro Minghi omaggia le donne al Teatro Verdi di Montecatini

Montecatini, 8 marzo 2025 – Questa sera Amedeo Minghi recupera il concerto posticipato a dicembre. Per la Giornata Internazionale della Donna 2025, alle 21 l’artista salirà sul palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini Terme con “Anima sbiadita”. E tra un rametto di mimosa e l’altro, che saranno distribuiti all’ingresso a tutte le signore presenti, il cantautore romano partirà dal suo nuovo concept album per raccontare le solitudini, gli atti mancati e l’amore sincero con le sue sonorità pop rock melodiche. Come nel romanzo Cent’anni di solitudine del premio Nobel Gabriel Garcia Marquez, convivono in Anima sbiadita un universo di solitudini incrociate, di atti mancati e destini ineluttabili.

E poi l’amore sincero, che oggi infrange le maschere e dice come stanno realmente le cose, una uscita a otto anni dall’ultimo album in studio. Nel tour teatrale, prodotto da The Boss di Carlo Ritirossi, sul palco con Amedeo Minghi un sestetto d’archi e una band composta da Luca Perroni al pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria, e dalle voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora.

“In Anima sbiadita ho raccontato ciò che sono, ciò che viviamo – fa sapere l’artista –: ci sono volutamente richiami e citazioni che hanno a che fare con la mia storia musicale, ma credo che questo lavoro rappresenti qualcosa di nuovo”. Minghi ha festeggiato i 40 anni dal brano 1950 e vanta una carriera costellata da canzoni di successo come Vattene Amore, Decenni e Vita Mia. Dalla mente al pianoforte, consapevole del peso emotivo del cuore, l’artista si rivelerà sin dalle prime note dell’album con sonorità pop rock melodiche del tutto inedite, che stupiscono l’ascoltatore. Arriverà poi la voce: calda, tonda, rassicurante, che da oltre cinquant’anni canta l’amore, ma stavolta lo fa spogliandosi.