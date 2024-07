Upv Buggiano si lega a Capannori per l’U16

Cambiar pelle all’insegna della gioventù. Si muove anche l’Upv Buggiano di patron Leandro Landi. La dirigenza borghigiana ha definito un importante accordo con la Pallavolo Nottolini Capannori. Nella prossima stagione, le due società uniranno le proprie forze per giocare il campionato regionale Under 16 Eccellenza. Una collaborazione da parte dei due sodalizi, desiderosi di dare vita a una rosa-giocatrici competitiva, che possa disputare un torneo regionale di alto livello. L’intenzione dei due club è quella di provare a far svolgere un’esperienza di spessore alle proprie giovani atlete.

In Toscana, soltanto sei società parteciperanno alla suddetta Eccellenza under 16 e quindi solo un’ottantina di atlete avrà il privilegio di farne parte. Le classi di età coinvolte riguarderanno le annate 2009 e 2010, con possibili innesti anche del 2011.

Il tecnico di sponda-UPV sarà Alessandra Pellegrini, con il fondamentale supporto per le sedute d’allenamento casalinghe di coach Stefano Sassi, mentre l’allenatrice di riferimento della Nottolini sarà Valentina Pieri. Ma la dirigenza valdinievolina non si ferma qui. Ha ingaggiato Manolo Campioni, ex pallavolista oggi trainer. All’Upv agirà da braccio destro del sopramenzionato Sassi sia in serie D che nell’Under 18. Per quanto concerne il roster della prima squadra, una conferma e due promozioni.

Confermata la centrale, classe 2007, Anita Ester Pieroni, che disputerà anche il campionato under 18. Promozione in prima squadra, invece, per la centrale, classe 2008, Laura Baldanzi e la palleggiatrice, sempre del 2008, Margherita Natali (nella foto).

Borghigiana e gialloblù doc, quest’ultima non ha avuto altri colori all’infuori dell’UPV. Nel 2023 ha fatto parte del gruppo che ha conquistato l’accoppiata Territoriale/finali nazionali e nella scorsa annata è stata impegnata nei tornei under 16, 18 e Prima Divisione.

G.B.