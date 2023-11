Una domenica tra gusto e divertimento... per grandi e piccini

Dopo il successo registrato dall’ultima edizione di Pescia Antiqua, la città si appresta nuovamente a vivere una domenica ricca di eventi. Fin dal mattino, in piazza Mazzini e nel centro storico torneranno le bancarelle del mercatino del Natale, con tanti oggetti utili e curiosi, giocattoli e tante idee per i regali. Un’occasione per fermarsi a fare due chiacchiere con gli amici, visitare i negozi e gustare un buon caffè seduti ai tavoli all’aperto. Grazie al programma predisposto dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l’amministrazione comunale, tornerà il pubblico delle grandi occasioni, anche da fuori regione. Di prima mattina apre il mercatino, che proseguirà per tutto il pomeriggio: i banchi saranno posti ai lati della piazza per consentire il passaggio dei cavalli e dei pony del centro ippico la Pieve, a disposizione dei bambini che vorranno provare, gratuitamente, l’emozione del battesimo della sella oppure farsi una cavalcata nella massima sicurezza.

Alle 11, al centro commerciale di Ponte all’Abate, la CiacciaBanda street band porterà gli auguri nei negozi della zona. Nel pomeriggio, di nuovo in centro a Pescia, animazione per i bambini con giocolieri, truccabimbi, ballon art e tanta musica in movimento, di nuovo con la CiacciaBanda street band, i trampolieri, i giocolieri e un Babbo Natale che, insieme ai suoi Elfi, distribuirà dolcetti ai più piccoli. Alle 15, nel giardino del Conservatorio di San Michele, grazie all’omonimo rione sarà possibile gustare castagnaccio, necci, vin brulè... Con il calar del giorno, al palazzo municipale, un Babbo Natale acrobata si calerà dal tetto per incontrare i bambini, poi, insieme al sindaco Riccardo Franchi, accenderà il grande albero di piazza Mazzini e farà gli auguri a tutti. Inoltre visite al Museo civico e il Palagio, con la Gipsoteca Libero Andreotti. Parcheggi pubblici gratuiti. Info: 05721913547.

ec