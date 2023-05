Un vero plebiscito per Nicola Tesi Sindaco, conferma record: 83%

di Gabriele Galligani

Usando un termine sportivo, si può dire che non c’è mai stata partita. Il sindaco Nicola Tesi è stato riconfermato a furor di popolo, un autentico plebiscito che lo ha portato a un vero e proprio trionfo con il risultato record per la Valdinievole dell’83,6% dei consensi. Tesi, come sindaco uscente partiva da favorito e una sua riconferma si poteva percepire nell’immediata vigilia della contesa elettorale. Ma certamente non con queste proporzioni. Già con i dati della prima sezione scrutinata, la numero 5 c’è stata una grossa sorpresa: 261 voti per Nicola Tesi e soltanto 32 per Nadia Lupori. Quando, pochi minuti dopo sono arrivati i risultati della seconda sezione, la 3, la speranza si è trasformata in quasi certezza: 397 per Tesi e 71 per la candidata del centrodestra. Così qualcuno, nella sede del Pd ha già iniziato a tirar fuori le bandiere per iniziare la festa. Il dato finale è schiacciante, con tremila voti di differenza. Niente da fare dunque per Nadia Lupori che aveva il compito di rompere un doppio vetro nel soffitto, quello della prima donna sindaco del paese e del primo rappresentante del centrodestra. Compito difficile anche se alle elezioni politiche del settembre scorso il centrodestra era andato sopra il 50% mentre il Pd si era fermato a poco più del 21%.

Dati completamente ribaltati alle comunali.

"Un dato che va ogni più rosea previsione - afferma Nicola Tesi – è una vittoria di portata storica. Un successo della squadra, ma credo anche mio personale. Chiaramente non si è trattato solo di un dato politico, ma c’è stato ovviamente anche un voto trasversale verso la mia persona. E’ un voto che ci premia per quanto fatto in questi cinque anni. E premia anche un programma fatto di cose concrete. Tutto questo ci dà ancora maggiori responsabilità. Continueremo a stare tra la gente, come abbiamo sempre fatto, cercando di risolvere i problemi della gente. Continueremo ad ascoltare tutti come abbiamo fatto fino ad ora. Dal punto di vista amministrativo c’è da rimettere in funzione l’ufficio lavori pubblici e lo faremo appena possibile". Tesi ha guardato anche lontano: "E’ un risultato che va consolidato, perchè questo è il mio secondo mandato e che verrà dopo di me non deve ripartire da zero. Quindi questo risultato va strutturato".