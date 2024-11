"Un tavolo con le istituzioni sull’ecomostro"

La sezione Valdinievole di Italia Nostra torna sul tema dell’ecomostro di Montecatini Alto con una lettera aperta. "L’ex Hotel Europa rappresenta

tutt’oggi una ferita aperta nel territorio di Montecatini e della Valdinievole. Nel frattempo la città di Montecatini con le sue Terme è stata insignita del prestigioso riconoscimento Unesco come patrimonio dell’umanità. E anche Montecatini Alto con il suo borgo, la funicolare e i suoi cimeli storici e architettonici è inserito nel perimetro Unesco. La presenza dell’Ecomostro rappresenta proprio una

contraddizione in termini da questo punto di vista". Un’azione di confronto con tutte le istituzioni "per restituire lo spazio alla comunità di Montecatini Alto come area verde o attrezzata per il tempo libero. Crediamo che sia opportuno che gli enti, istituzioni e stakeholder privati aprano un tavolo formale di confronto per individuare un percorso che porti a una soluzione, anche alla luce di più recenti precisazioni della Anbsc che non escludono la possibilità della demolizione.

Il nostro appello è quindi rivolto in primis al Comune di Montecatini Terme, alla

Prefettura e alla Anbsc, ma anche alla Regione Toscana, alla Fondazione Caript e

alle associazioni economiche locali. Da parte nostra intraprenderemo un’attività di

stimolo nei confronti dei principali attori coinvolti. Ci auguriamo che ci sia da parte di tutti la volontà di affrontare la questione per trovare finalmente la soluzione ad un problema di tipo paesaggistico, ambientale ma anche sociale che coinvolge tutta la Valdinievole, e prima di tutto la cittadinanza di Montecatini Alto".