Un anno ricco di attività per il paese

Sta per terminare un anno ricco di attività e di iniziative nel paese di Montevettolini, grazie all’impegno dei soci della Pro Loco Rondò. Le attività spaziano dagli eventi sportivi (gare di trail running, camminate nel verde per valorizzare il territorio collinare e i sentieri), lavori di piccola manutenzione (restauro delle bacheche, tinteggiatura delle fontane in ghisa del paese) e cene sociali col cui ricavato è stato acquistato un defibrillatore che a breve verrà collocato in piazza Bargellini, sede della Pro Loco. In ambito culturale sono state riproposte, per il secondo anno, le serate "Colloqui notturni all’ombra del campanile", dove sono stati affrontati storia e cultura culinaria del nostro territorio, con studiosi ed esperti. L’associazione ha provveduto anche all’acquisto di 3 tavoli con panche in legno, sistemati negli spazi verdi, per chiunque voglia godere del bel paesaggio collinare del Montalbano. La Pro Loco, già da diversi anni, gestisce un piccolo bar. L’ultimo successo nel weekend, con la sesta edizione (partecipatissima) di "Mont’Olio-L’olio più buono", per far conoscere e valorizzare l’olio e i produttori del territorio. Nel mese di dicembre ecco invece le tombole sociali, "il Presepe più bello" e l’immancabile albero di Natale nella piazza principale del paese. La Pro Loco di Montevettolini ringrazia tutti coloro che con il loro impegno hanno contribuito alla realizzazione di tutte queste attività e particolarmente la cittadinanza, con il cui contributo è stato possibile dotare il paese di un defibrillatore. Un ringraziamento al Comune che sostiene da decenni le iniziative della Pro Loco, le altre associazioni del territorio, la parrocchia di Montevettolini e la scuola Primaria Giuseppe Baronti, che realizza il disegno che diventerà l’immagine sulla tessera associativa nell’anno prossimo.