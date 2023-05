"Terme Torretta da salvare Il Comune deve acquisire lo stabilimento e il parco"

MONTECATINI TERME

In occasione della presentazione degli atti del convegno su Montecatini città-giardino patrimonio dell’umanità, avvenuta al Patronato Acli con la partecipazione di Italia Nostra, Acli Toscana, Asvalt e Circolo Laudato si’ di Pescia, è emersa tutta una serie di considerazioni e richieste che meritano sicuramente attenzione soprattutto da parte di Regione e Comune proprietari delle Terme.

"Oltre alla consapevolezza di valorizzare l’enorme patrimonio naturalistico e artistico – scrivono gli organizzatori – l’attenzione si è focalizzata anche sul recupero degli stabilimenti termali alcuni dei quali, come la Torretta, si trovano da anni in una preoccupante situazione di abbandono. Proprio sulla Torretta è arrivata la richiesta esplicita del Circolo Acli affinchè l’amministrazione comunale acquisisca interamente sia lo stabilimento che il suo parco per tutelarne l’integrità e quindi l’edificio. Il parco, una volta recuperato e valorizzato, potrebbe diventare il gioiello più importante per il rilancio verde di Montecatini. Infatti la Torretta dispone di un’area molto ricca e variegato e si presterebbe come percorso alchemico alla stregua delle rinascimentali Ville Medicee in Toscana, specie quelle fiorentine, che dal 2013 sono state dichiarate patrimonio Unesco. E’ emersa durante l’incontro anche la proposta di ideare un orto botanico, considerata la presenza nel parco di almeno 35 piante rare e di pregio e delle serre Liberty (anche su quest’ultime esistono da tempo proposte di recupero), capace di diventare attrazione turistica".

Anche Italia Nostra sezione Valdinievole sì è detta favorevole all’intera acquisizione da parte del Comune della Torretta, per la quale sostiene il progetto di recupero e rilancio elaborato dall’Università di Firenze nell’ambito di un protocollo d’intesa con Comune e Terme. Per promuovere in modo costruttivo una nuova prospettiva alla città, il Circolo Acli e Italia Nostra lavoreranno insieme, coinvolgendo anche altre associazioni ambientaliste , culturali e i cittadini affinchè la richiesta d’acquisto da parte del comune si concretizzi.

"Grazie al materiale storico-fotografico messo a disposizione dallo studio Rosellini – conclude la nota – sarà avviata, con la collaborazione di qualificati esperti, la ricostruzione della originaria progettualità verde della Torretta e realizzata una mostra fotografica. E’ stato rivolto un appello all’amministrazione comunale per un sempre più ampio coinvolgimento delle realtà associative, in linea con gli impegni assunti dal Comune al momento del riconoscimento della citta come patrimonio Unesco".