Teatro Pacini La nuova stagione ha fatto 13

La Fondazione Teatri di Pistoia, con il direttore generale Gianfranco Gagliardi e il direttore artistico Saverio Barsanti, il sindaco Riccardo Franchi e l’assessora alla Cultura Alina Coraci, hanno presentato la nuova stagione del Teatro Pacini. "Sulla spinta del successo dello scorso anno – afferma il primo cittadino –è stato predisposto un cartellone variegato, ricco di spettacoli e nomi di prestigio. Si consolida la collaborazione con Teatri di Pistoia, cercando di far crescere sempre più l’offerta culturale, considerando che il Pacini, con i lavori che presto riguarderanno il Teatro Manzoni di Pistoia, potrebbe diventare per un lungo periodo il primo teatro della Provincia".

Apre il programma, venerdì 22 novembre, alle 20.45, ‘Il Giuocatore’ di Carlo Goldoni, prodotto dalla Fondazione e diretto da Roberto Valerio. "I teatri sono l’agorà contemporanea – sottolinea Barsanti –, spazi di confronto in cui incontrarsi e scambiare opinioni. Parte della nostra missione è stringere legami con il territorio; confidiamo di fare del Pacini un polo di attrazione per tutta la provincia, ma anche per gli appassionati di altre province". Barsanti illustra il cartellone: "Ho cercato di comporre una stagione il più possibile variegata. A partire dalle quattro proposte per i bambini, ‘A teatro con la scuola’, con due spettacoli pensati per i più piccoli e due per i ragazzi un po’ più grandi, programmati alle 10 del mattino. I due appuntamenti musicali sono diversi fra loro, ma entrambi omaggi. Il 16 marzo, alle 16.30, i Gomalan, un divertente quintetto di ottoni, presenta l’Aida di Giuseppe Verdi, il 21 febbraio, alle 20.45, il trombettista jazz Fabrizio Mosso e il pianoforte di Julian Olivier Mazzariello portano in scena ‘Il cielo è pieno di stelle’, omaggio a Pino Daniele. Dopo Il Giuocatore, la stagione di prosa prosegue con sette spettacoli: due testi italiani contemporanei, ‘L’ebreo’, il 2 aprile, con il ritorno a Pescia di Nancy Brilli, e ‘Le volpi’, il 6 dicembre, di Luca Ricci, con Giorgio Colangeli. Poi, due opere tratte dalla letteratura, il 10 gennaio ‘Oliva Denaro’, con Ambra Angiolini, tratto dal romanzo di Viola Ardone, e il 7 marzo con ‘La vita al contrario-Il curioso caso di Benjamin Button’, da Francis Scott Fitzgerald, con Giorgio Lupano. Dopo la chiusura anticipata della tournée dello scorso anno, il 24 gennaio arriva ‘Venere Nemica’, adattamento della favola di Amore e Psiche di e con Drusilla Foer. A chiudere il cartellone, il 10 aprile, ‘L’inferiorità mentale della donna’ con Veronica Pivetti".

Torna la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a tutti i titoli in programma. La prevendita per gli abbonamenti apre sabato 26 ottobre, per chi aveva sottoscritto la formula ‘Libero’ nella scorsa stagione, il sabato successivo per gli altri. Le scuole interessate possono contattare l’ufficio attività per le scuole di Teatri di Pistoia, chiamando lo 0573991607 o scrivendo a [email protected]. La biglietteria del Teatro Pacini sarà aperta anche il giorno precedente e il giorno stesso degli spettacoli in cartellone.

Emanuele Cutsodontis