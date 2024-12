Spazzamento di strade e parchi. Cambiamenti in arrivo nel 2025

Un operatore in più per ogni turno di spazzamento, l’attivazione di un servizio notturno notturno in questo settore, e un’attività di pronto intervento per la rimozione dei rifiuti abbandonati tra le tre e le sei ore. Sono queste le novità nell’ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Montecatini, che, in attesa comunque del via libera dell’Ato, a cui spetta la parola ultima, hanno come prospettiva di partenza tra il mese febbraio e quello di marzo, con una sperimentazione. Poche settimane prima di questa sperimentazione è previsto il via alla pulizia delle strade con il divieto di parcheggio delle auto.

Nell’ambito del confronto con Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l’amministrazione comunqle ha presentato una serie di richieste che ha trovato il parere favorevole dell’azienda. L’ultima parola, come già detto, spetterà però all’Ato. Il sindaco Claudio Del Rosso, ieri mattina, insieme agli assessori Luca Bini e Marco Silvestri, e al consigliere Simone Magnani, ha incontrato i vertici della società. Il Comune ritiene che lo spazzamento vada potenziato senza dubbio nel parco termale e in altri punti come il parcheggio di via San Marco. Oltretutto, secondo l’amministrazione, serve un’azione più efficace per la rimozione dei rifiuti abbandonati, a parte quelli pericolosi.

L’amministrazione conta di trovare le risorse necessarie (circa 90mila euro) dai soldi risparmiati dalla disdetta degli ispettori ambientali e comunque da risorse già a disposizione. Dall’inizio del prossimo anno, l’ente tornerà a fare i controlli con le telecamere ambientali a disposizione. La fase sperimentale di queste attività durerà tre mesi, per poi diventare definitiva.

Il consigliere Magnani è molto ottimista per il futuro. "È volontà della maggioranza – sottolinea – che questi miglioramenti non abbiano impatto negativo sulle tasche dei cittadini. Prosegue quindi il lavoro dell’assessore Bini con l’ufficio ambiente per valutare ed ottimizzare ogni spesa rispetto ai risultati ottenuti. Sono sicuro che, non appena avviati, l’impatto di questi primi cambiamenti sarà subito visibile e sono solo una parte del percorso che abbiamo intrapreso. Alia ha portato i dati richiesti e le estrapolazioni statistiche necessarie ad avere un quadro preciso della situazione attuale. Posso confermare che il 2025 porterà con sé numerose novità nel servizio tese ad una migliore efficienza ed un miglior decoro cittadino".

