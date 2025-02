Scuola, alle 20 di oggi stop alle iscrizioni

MONTECATINI

Si conclude oggi anche in Valdinievole la tornata di iscrizioni scolastiche per l’anno 2025/26. Entro le 20, le famiglie dovranno decidere quale scuola frequenteranno i propri figli dal prossimo settembre. L’interesse è soprattutto per chi deve iniziare un ciclo e, in particolare, gli indirizzi delle superiori. Nonostante il traguardo sia in vista, ci sarà chi è ancora indeciso e non ha ancora fatto una scelta precisa. Ma niente panico: anche chi arriva all’ultimo ha la stessa rosa di opportunità di chi ha definito il tutto nei primi giorni della procedura: non si è trattato, infatti, del classico ’click day’. Le domande d’iscrizione devono essere inviate esclusivamente online per tutte le classi iniziali delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado, così anche per le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale che sceglieranno di utilizzare la modalità telematica.