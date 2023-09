Saluti alla parrocchia di Castellare. Don Stefano lascia dopo 19 anni

Pescia, 9 settembre 2023 - Il giorno è arrivato. Alla parrocchia di Santa Maria Assunta, a Castellare di Pescia, è arrivato il giorno dei saluti. Don Stefano Salucci lascia i suoi parrocchiani, per essere trasferito a Monsummano Terme dove, in seguito alle dimissioni di Don Gianni di Peppo, arrivate per raggiunti limiti d’età e per motivi di salute, il Vescovo Monsignor Roberto Filippini gli ha affidato la parrocchia di Santa Maria Assunta della Fontenova. Lo stesso Vescovo, lo scorso 30 giugno, aveva dato la notizia ai fedeli, con una lettera nella quale annunciava come avesse trovato in padre Lorenzo Fratini, già vice parroco, la disponibilità a coprire il ruolo di amministratore parrocchiale.

Don Stefano era arrivato a Castellare di Pescia diciannove anni fa in sostituzione di un altro sacerdote molto amato, don Mario De Molo, che si era occupato della parrocchia per oltre trent’anni, dal 1973 al 2004. Oggi e domani il presbitero saluterà tutti i suoi parrocchiani: prenderà congedo da loro con quattro diverse funzioni religiose, la prima questo pomeriggio, alle 18, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, poi domani, prima alle 8, nella Chiesa di Alberghi, in via Squarciabocconi, poi di nuovo nella chiesa di Castellare, alle 9.30 e alle 11. Domenica, infine, alle 20 è stata organizzata una cena di commiato al ristorante La Filanda di Collodi.

Sempre domenica, alle 10.30, nella Cattedrale di Pescia, la Chiesa dedicata a Santa Maria Assunta e a San Giovanni Battista, il Vescovo Monsignor Roberto Filippini celebrerà la cerimonia in cui la comunità darà il benvenuto ai suoi nuovi parroci, dopo le dimissioni del Canonico Don Oreste Carlo Agnesi. L’unità pastorale del centro della città di Pescia è stata affidata a Don Valerio Mugnaini e al Canonico Don Mario Avella, che si trasferisce a Pescia dopo aver a lungo guidato la Basilica di Montecatini Terme.

"I due co-parroci - afferma Monsignor Filippini - avranno insieme, in solido, la responsabilità del servizio pastorale e sono certo che sapranno svolgerlo in sereno e proficuo accordo. Spero inoltre che siano sostenuti e aiutati dai Frati Francescani Conventuali e dai Servi di Nazareth, dalle comunità religiose presenti in città, dai sacerdoti che risiedono in Pescia, e dal Diacono Gino Baronti, oltre che dai molti collaboratori laici". In occasione della cerimonia, sono sospese le Messe delle 10 nelle chiese di San Michele e di Santa Margherita e delle 11.15 in quella di Santo Stefano.