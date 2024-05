Sabato il via al ’Giugno. Uzzanese’

Torna il ’Giugno Uzzanese’, o meglio l’estate uzzanese, la kermesse che da anni vede coinvolte le frazioni del comune valdinievolino in eventi che attirano sempre più persone con un calendario che propone appuntamenti che spaziano dalle mostre d’ arte, alle tombole, mercatini agroalimentari. Si parte sabato 18 maggio, si finisce sabato 7 settembre.

Nei locali della Misericordia di Uzzano il sindaco Dino Cordio col presidente della associazione Luca Pucci, Stefano Masini e l’assessore Silvia Franchi hanno presentato l’ avvio delle manifestazioni. A dare il via alle danze è la Misericordia di Uzzano con una cena spettacolo con Sugar Tribute Band, ovvero la cover di Zucchero Fornaciari. Dalle ore 20 la piazza della Confraternita si colorerà di buon cibo e musica, per partecipare è possibile prenotare telefonando al numero 0572-451078.

L’associazione che recentemente ha tagliato il traguardo dei tre secoli e mezzo di storia ed è attiva sul territorio con servizi sanitari, protezione civile, donatori di sangue, comunica inoltre che in collaborazione con Pistoia Soccorso, dal primo giugno offre un nuovo servizio gratuito alla popolazione che consiste nel favorire l’ inclusione digitale riguardo i vari sistemi di identificazione personale e più in generale alla comunicazione online tra cittadini e terzo settore con la Pubblica Amministrazione. I servizi principali includono la firma digitale, lo spid, il cup online, app Toscana salute, il fascicolo sanitario elettronico, servizi postale inps, insomma un raggio d’ azione che per la comunità uzzanese e non solo.

Stefano Incerpi